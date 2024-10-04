黎瑞恩閉關備戰演唱會

歌手黎瑞恩將於月中在西九戲曲中心舉行兩場演唱會，不時透過演唱會幫助不同慈善機構籌款的她，今次也不例外，將幫助有需要的中風病人診療。她又呼籲朋友、歌迷們不要送禮物、花籃，將購買花籃的錢捐給慈善機構更有意義。距離演唱會尚有兩星期，為了有最佳狀態，她早已謝絕一切約會，全力留在家專心閉關。