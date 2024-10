「華語天后」李玟(CoCo)去年撒手人寰,今年是她出道30周年,生前錄製的經典翻唱專輯《Always On My Mind》近日曝光,共收錄8首歌曲,全是她選的「摯愛」經典。除早前曝光的《珍惜今天》是CoCo與二姐李思林(Nancy)和大姐李秋林(Carol)3人合唱歌,原來「合唱歌」不止一首,CoCo與大姐合唱了孫燕姿的《遇見》,而CoCo與二姐又合唱老歌《IF》;其他CoCo獨唱歌還有貓王經典《Always On My Mind》、張學友的《我真的受傷了》和陳百強的《疾風》等。Nancy表示專輯2016年已錄製完成:「希望能透過這張專輯讓CoCo美麗的聲音永遠流傳。」