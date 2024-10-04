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孫慧雪學打Golf有板有眼
藝人孫慧雪嫁圈外丈夫Edwin後育有兩子，自細仔Rian去年出世後，她即努力收身，成功搣甩10多磅體重，回復苗條身形。昨日她在網上分享短片，晒出第一次打高爾夫球的英姿，雖然是初學者，但都打得有板有眼，她留言：「咁好天氣，不如打番場Golf呀！」
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