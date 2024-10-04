被投訴態度差 太入戲？Jeremy搣甩乖仔形象 做惡棍搞搞震

男團MIRROR成員Jeremy於新歌MV中一改乖乖仔形象，以「惡棍」造型上陣。未知是否太入戲，日前有網民表示在街頭偶遇他和COLLAR成員Winka，但兩人態度寸爆。

Jeremy（李駿傑）日前推出個人新作《Villain》，為配合歌曲主題，他一改斯文形象，在MV中化身「惡棍」，Jeremy搞笑謂：「我好壞呀！今次造型多啲唔同感覺，第一次用Headband，又有唔多正經嘅西裝，有別於以前MV造型，唱法上都有少少壞感覺。」而即將舉行《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會的他率先透露：「首歌會喺個Show獻唱，首歌咁Colourful，同個Show好夾，相信到時會有唔同嘅色彩出到嚟，好期待到時唱畀大家聽。」

而MV其中一幕，出現了一部被煎皮拆骨的私家車，Jeremy回憶道：「MV用上一部爛咗嘅車，又同Dancers做Mood Shot一齊玩，呢件事好Chill好搞笑。」平時予人乖仔感覺的他還坦言：「我平時冇乜壞嘅Moment，化妝之後最壞，因為要做嘅表演都好壞，所以化妝後嘅我係最壞嘅。」

與Winka寸爆拒合影 此外，日前有網民爆料，指在街上巧遇Jeremy和COLLAR成員Winka，但就直斥二人耍大牌，網民寫着：「諗住問佢哋可唔可以影張相，嗌咗吓Jeremy個名，佢哋兩個望咗望（個眼神係啤嗰種），跟住直接無視我繼續行，其實唔使咁寸嘅，笑一笑都好呀！本身覺得佢哋個人都唔差，但啱啱見完嗰一面之後，對佢哋改觀哂，直程扣哂分。」網民又指曾巧遇MIRROR另一位成員AK，對方相當友善兼有禮貌，與Jeremy形成對比。