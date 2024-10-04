有愛情滋潤特別甜！陳曉華風騷Chok腿 搶高海寧鏡

盛傳蜜運中的陳曉華最近春風滿面，前日在內地出席活動時，連「有前有後」的高海寧亦被她搶盡風頭，而她亦落力施冧功，非常風騷。至於視廣州為第2個家的古佩玲，直言想多點前來工作。

無綫小花陳曉華（Hera）前日偕高海寧（高Ling）、古佩玲到廣州出席品牌活動，與朱敏瀚戀情炒得熱哄哄的Hera如沐春風，穿上高衩裙晒長腿，不讓師姐高Ling專美，期間她向觀眾耍冧功，鼓起泡腮賣萌，一舉一動非常風騷，頓成全場焦點。至於向來身材好兼皮膚靚爆的高Ling，穿上一襲低胸背心裙亮相，有前有後，現場睇到嘩嘩聲！Hera稍後於即將開拍的新劇《新聞女王2》中跟高Ling鬥戲，更獲無綫委以重要角色，飾演一個特別壞的主播，跟「Man姐」視后佘詩曼對抗，甚具挑戰。

古佩玲慶生眼濕濕 而憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中「素素」一角成功入屋的古佩玲，以一襲黑色Tube Dress示人，她接受本報訪問時說：「其實廣州算係我第2個家，哥哥住廣州，觀眾反應好熱烈，不停叫素素，我都想多啲去廣州做嘢。」另外，日前她獲同屆港姐黃嘉雯相約食飯補祝生日，她透露去到餐廳後，發現鮮花、蛋糕及氣球等，最特別是蛋糕有個會播生日歌的箱仔，黃嘉雯還即席為她「加冕」戴后冠，她說：「好似返咗去選港姐嗰陣，日日一齊集訓，好感觸，大家都有眼濕濕。由2019年選美到依家已經5年，其實大家都冇變過，一樣咁真誠，仲係好好朋友。」