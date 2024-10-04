吳慷仁空降鬧不和 孫儷罷工 兩個只能留一個

金馬影帝吳慷仁自簽約內地經理人公司後是非不斷，連日來因立場問題，導致兩邊不是人的局面。與他同劇的內地一線花旦孫儷盛傳憂受牽連，冒着賠天價違約金之險憤而罷工，如今換掉「男一」和「女一」說法不一，隨時搞到兩敗俱傷！

台灣藝人吳慷仁日前宣布簽約內地經紀公司，掀起網民熱議，由於他過去有「立場問題」，因此內地網民不予支持。吳慷仁與孫儷正在上海拍攝新劇《執迷》，內地昨日突然瘋傳「孫儷罷工」，孫儷相關戲份已停拍，吳慷仁的戲份則繼續。

恐賠天價違約金 有指劇組與孫儷簽完合約後，直接換走另一台星、男主角周渝民，改由吳慷仁「空降」，當時孫儷提出對方有立場風險，劇方承諾表態卻沒有做到，此舉直接惹怒了她，加上有傳拍攝過程不順利，吳慷仁團隊傲慢，令整個劇組都苦不堪言。吳慷仁團隊要求跟孫儷享有相同待遇，孫儷有的吳慷仁也要有，他的助理更直接搞歧視及分化，有爆料指是劇組逼孫儷退組，將會換女主角，早已簽了合約的孫儷，分分鐘要賠償天價違約金，但粉絲都支持她：「姐，寧願賠違約金，也不要毀了你那麼多年的口碑。」

其實2人被目擊在上海拍戲後，有網民就到孫儷的社交網提出質問：「請問，你真的要跟吳慷仁演戲嗎？我的《甄嬛傳》怎辦呀？」因相同內容多次出現，最後遭孫儷封鎖，其他網民見狀亦支持偶像，認為有人故意帶風向，讓大家攻擊孫儷，終令她忍無可忍。

有指孫儷罷工的結果，可能是更換男主角重新拍攝，目前劇組負責人正在想辦法溝通，有可能會令她白白開工一個月。到底換男主角還是女主角說法不一，估計雙方仍在博弈中。而根據劇組的通告來看，劇組確實遇到大麻煩，通告已全部改成空鏡拍攝。

劇迷支持「跳船」 不少網民看到孫儷罷拍的消息紛紛點讚，支持她以停工的方式抵制「立場爭議藝人」與劇組。孫儷在內地的地位不用多說，民心與市場號召力有目共睹，而吳慷仁雖有「影帝」名號加持，但在內地知名度一般，因此有網民對於劇組保吳慷仁的消息難以相信，認為孫儷話語權過低，既然劇組不把她放在眼中，惟有支持她速逃。

另一邊廂的吳慷仁面對近日連串風波，在社交網更新一張身在暗巷但抬頭見陽光的照片，隱晦吐露心聲，昨日再發文關心台灣的颱風動態；至於其女友邵雨薇自吳慷仁陷入爭議後遲遲未發聲，昨日亦打破沉默，分享一張藍天白雲照，提醒粉絲在颱風天要注意安全。