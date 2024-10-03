釜山電影節揭幕 秀賢獨領「峰」騷 周冬雨壓軸爭艷

為期10天的韓國影壇盛事《第29屆釜山國際電影節》，昨晚在釜山海雲臺舉行開幕禮，擔任評審團評委的內地女星周冬雨以一襲白色飄逸長裙壓軸登場，但風頭不及露半球的失婚韓星秀賢。

電影節開幕禮由女星朴寶英與安宰弘擔任司儀，而主演新片《波哥大》的宋仲基，偕拍檔李熙俊及導演金成宰等亮相紅地氈，期間風騷派心心。其他出席紅星包括姜棟元、李政宰、張東健及趙震雄等，TWICE成員多賢翹着男團B1A4成員振永亮相，日本女星有村架純與坂口健太郎亦有現身撐場。全晚最性感的是上月剛宣布離婚的女星秀賢，她以超Deep V上陣露半球，與合作韓片《非普通家族》的張東健及金喜愛等一起行紅地氈，搶盡風頭。

擔任競賽單元「新浪潮獎」評審團評委的內地女星周冬雨，身穿一襲白色飄逸長裙，偕其他評委壓軸亮相紅地氈，今次是她繼《山楂樹之戀》後，時隔14年再踏足該電影節。

設特展悼念李善均 今屆《釜山電影節》於10月2日至11日舉行，共有來自63個國家和地區的224部影片上映。當中由名導朴贊郁監製、金相滿導演執導，姜棟元、朴正民與車勝元合演的Netflix韓片《戰，亂》，成為該電影節首部擔任開幕作的串流平台作品。日本導演黑澤清榮獲「亞洲電影人獎」；韓片《上流寄生族》已故韓星李善均獲「終身成就獎」，電影節期間特設「美好的人，李善均」特別企劃，放映他參演的6部作品，包括韓劇《我的大叔》第5集及《上》片等作悼念。