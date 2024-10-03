獨家消息：中東開工導彈亂飛 姜皓文失聯嚇親老婆

藝人姜皓文日前出發前往中東也門，為無綫拍攝旅遊節目《與天地對話》。由於當地與鄰國以色列等經常發生衝突，導致政局常年不穩，太太殷寧極度擔心他的安全，曾游說他不要起行，但有鑑於此行意義非凡，加上無綫方面會確保大隊安全，姜皓文最終堅持出發。

目前身處南也門的他，連日來游走沙漠、山崖及公路拍攝，又因網絡信號不穩，經常與外界失去聯絡，加上近日伊朗向以色列發射近200枚導彈，以色列全國響起防空警報，戰爭隨時一觸即發，搞到姜皓文家人及朋友都相當擔心其安全，他表示試過一日收到逾千短訊，查問他的情況！

堅持拍完先走 記者昨日終與姜皓文取得聯絡，他回覆：「多謝大家關心，報個平安先，我同工作人員都會盡量小心㗎。我哋依家安全嘅，有軍人沿路保護我哋，但唔可以亂影相。我哋目前身處嘅地點其實離危險嘅北也門都仲有一段路程，應該冇問題。」而敬業的他堅持完成所有拍攝才會離開，今日將途經卡塔爾的多哈，再轉機折返香港。