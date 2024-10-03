下月首次英國開唱 阿Sa做廣告天后 吸金8位數

女子組合Twins的巡唱由年頭舉行至今，長做長有，而成員蔡卓妍（阿Sa）忙於開騷之餘，亦努力靠廣告吸金，半年內已接下6個代言，入袋近8位數字。而成為業界中「最強廣告天后」的她，愈戰愈勇，正忙於籌備汕頭巡唱，更請得關智斌任嘉賓。

成軍23年的Twins屢創佳績，繼今年初完成共14場紅館演唱會，打破以往的個唱場數紀錄後，緊接着又在內地展開巡唱。成員阿Sa對歌唱事業全情投入之餘，於今年上半年更接拍了6個廣告兼代言，密密吸金近8位數字，成為「最強廣告天后」。

雖然今年6月開始，阿Sa與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）便開始舉行內地巡迴演唱會，但她亦不時回港拍攝廣告，代言的產品種類包羅萬有，可謂由頭到腳、由內到外都有，其中包括洗頭水、護膚品、天然健康產品、美妝、手遊等，其代言產品更經常出現在港鐵站、電視、線上廣告及大型戶外廣告板等。除此之外，阿Sa代言的產品中，更有不少品牌多次續約，代言地區遍布全亞洲。阿Sa除了擁有健康的形象之外，亦是相當專業的代言人，她不時直接或間接地宣傳代言產品，難怪深受廣告商寵愛。

為汕頭演出做足準備 至於歌唱事業方面，阿Sa近日先到澳門商演，之後會籌備本月12日於汕頭展開的巡唱。據知，今次演出已請得關智斌擔任特別嘉賓。而Twins在內地的巡唱持續至10月中後期，緊接着兩人便要準備11月中於美加展開的巡迴演出，對此，阿Sa表示：「我哋今次仲會去埋英國，呢個地方係我哋第一次去做演唱會，所以依家未出發先興奮呀！」