佘詩曼搶先請客 陳山聰獲雙嬌賀壽 肉嘴當禮物

視帝陳山聰昨日迎來48歲生日，工作中度過大日子的他獲一班好同事送祝福，好友佘詩曼等則提早請他食飯，幸福感滿滿。同場的朱敏瀚被追問戀情，直指與陳曉華有了解空間，但就否認結婚之說。

向來人緣好的山聰，早前獲大班粉絲為他搞生日派對，好友佘詩曼、胡定欣、林夏薇及袁偉豪夫婦等亦分批請他食飯。飯局中生日蛋糕食不停，其子Jaco繼續深受一班叔叔姨姨的歡迎，非常搶鏡。而山聰昨晚偕陳展鵬、林夏薇、胡定欣及朱敏瀚等現身紅館出席活動，出發前先食鮑魚麵攞意頭，他在社交網留言：「食碗長壽麵去開工！」

朱敏瀚否認婚訊 活動上，山聰夥拍展鵬及姚子羚等合唱，在後台則獲定欣、林夏薇等送上蛋糕慶生，令他大感窩心。談到生日願望，他表示：「希望身體健康，大佬（囝囝Jaco）快高長大啦！（佢送乜嘢畀你？）蛋糕同吻囉，本來諗住完騷先去食飯慶祝，不過唔想搞到太夜。」至於陳展鵬表示忙於為愛女「小豬比」報讀小學：「幫佢報咗幾間學校，遲啲會陪佢去面試。我發覺佢做正經嘢時，都表現得比較緊張同怕醜。」山聰即說：「我諗好快輪到我！」

同場的朱敏瀚早前與陳曉華傳出婚訊，他聞得記者連聲恭喜，即表示「多謝」，但否認有結婚的打算。談到陳曉華，他直言雙方有了解的空間：「有約食飯，朋友可以食飯嘛。（同JW嘅緋聞告一段落？）我同佢由始至終只係好朋友，好感恩呢幾年每逢工作都會遇到啲好人，好似張振朗咁，好到大家懷疑我哋嘅關係。」並透露剛與張振朗及周嘉洛歐遊兩星期，兄弟情增進不少。

至於林夏薇被問到好友兼新劇《大生意人》拍檔陳曉盛傳明年宣布離婚，她表示不過問對方私事，開工時只談工作。問到可有見過對方的太太陳妍希來探班？她說：「有時我哋分開拍，所以真係唔清楚。」