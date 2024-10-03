娛樂

吳奇隆失星味 被當保安

台灣男星吳奇隆憑劇集《步步驚心》爆紅，是當時不少人心目中的男神。不過他近日出席晚會活動，以一身全黑打扮示人，與現場保安撞衫，離場走入保安堆時更完美融入其中，甚至連粉絲也一時之間認不出他，被當成保安，星味盡失。不過吳奇隆似乎未有介意，還大方與一眾保安合照，展露親民個性，成功贏得網民激讚。
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