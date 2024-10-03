擇偶啱傾最緊要 Ian拒問隊友戀事 祝福Edan成功

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日出席活動，獲大批粉絲到場支持。提到隊友Jer和Edan雙雙爆戀事，Ian指不方便過問他人私事，不過祝福正在追求女神的Edan。他又坦言擇偶條件有轉變，與另一半溝通到最重要。

Ian昨日出席化妝品牌活動，吸引大批粉絲圍觀，場面墟冚，他受訪時自認姿整：「我雖然平時出街唔化妝，但前一晚會諗好着咩衫。」談到隊友Jer與插畫家緋聞女友Coey睇家電斷正，Edan則直認正力追女神林明禎，Ian卻表示毫不知情：「我都係聽其他人講先知，因為我好少玩社交平台，同埋呢啲係人哋私事，我唔方便過問，畀啲空間佢哋，佢哋開心我就開心。（祝福Edan盡快追到明禎？）當然會祝福佢，最緊要大家心想事成。」

籌備神秘計劃 問到幾時輪到他？Ian詐傻謂：「到我咩？追到目標，開多啲騷？感情我暫時冇太多想法，因為嚟緊會有令我好興奮嘅項目，我想全心投入去做。」問到他喜歡的異性類型？他坦言以前可能會對特定一種女生有興趣，但現在就覺得溝通和內在最重要：「同頻率、溝通到、靈魂交流到就可以。（玩音樂嘅女仔？）我冇諗過，因為以前另一半都唔係玩音樂。」

至於工作，Ian想推出個人專輯，讓歌迷聽到不同風格的歌曲：「因為我已經寫咗過千首Demo。」又指近日與演唱會監製飯敍，透露有計劃討論中，問到是不是準備開演唱會Part 2？他笑言：「希望有機會發生。（開巡唱？）想係想，有啲訊息同細節想畀多啲觀眾欣賞。」