疑受「登陸」風波影響 吳慷仁被飛出金馬獎 張震再戰影帝

台灣影壇盛事「金馬獎」昨公布入圍名單，去年奪得影帝的吳慷仁，未知是否受近日是非影響，沒有入圍。而從未角逐過金馬獎的游學修，則越級挑戰好戲之人張震！影后方面，坐擁3個金馬影后獎座的張艾嘉，今年再下一城的呼聲甚高！

「第61屆台灣金馬獎」昨公布入圍名單，因受颱風影響，實體記者會改由線上進行。去年憑電影《富都青年》奪得金馬影帝的台灣藝人吳慷仁，日前宣布加盟內地經理人公司而備受爭議，而今年他能否憑電影《破浪男女》入圍頓成焦點，可惜最後未能如願，不少網民直指意料之中。而入圍最佳男主角的則有電影《餘燼》張震、《春行》喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop RUNGKUMJAD、《漂亮朋友》張志勇，以及《看我今天怎麼說》的游學修。張震2021年憑電影《緝魂》奪得金馬影帝，今次再度向該獎項進發，而游學修則是「零的突破」，首度入圍金馬影帝，對此他表示：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵，多謝導演黃修平，他一次又一次給我機會，讓我被看見。」

鍾雪瑩再向影后進發 影后獎項方面，張艾嘉憑《女兒的女兒》入圍，與《從今以後》區嘉雯、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《小雁與吳愛麗》夏于喬等爭獎。張艾嘉曾3度榮登金馬獎影后，今次自然被睇高一線，而鍾雪瑩繼去年憑《填詞L》後再次入圍金馬獎最佳女主角，她興奮謂：「聽到音效老師（鄧學麟）入圍已經好榮幸，之後知道游學修入咗，心情好激動，即刻打畀佢，但佢冇聽到電話，之後聽到自己個名...呢套係象徵住一群人合作嘅成果， 好多謝所有為呢部電影付出過嘅朋友...仲有多謝我男朋友。」

至於最佳男配角入圍者分別是《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻（春風），以及《角頭－大橋頭》施名帥，最佳女配角獎則由《鬼才之道》張榕容、《BIG》曾沛慈、《小雁與吳愛麗》楊貴媚、《白衣蒼狗》陸弈靜，以及《女兒的女兒》劉奕兒爭奪，戰情激烈！而電影《鬼才之道》入圍角逐11個獎項，是今年最多提名的作品。

今年台灣金馬獎頒獎典禮將於11月23日於台北流行音樂中心舉行，日前公布終身成就獎得主為已故武打女星鄭佩佩以及攝影師林文錦，昨日則公布「年度台灣傑出電影工作者」得主為資深噴畫師李錫堅。