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Lorde離奇變「熊貓眼」
新西蘭女歌手Lorde上月毫無先兆地清空社交網後，前日忽然上載多張右眼瘀傷的自拍大頭照，又留下不明所以的神秘留言：「DYHTS」以及一堆怪符號。她於新相手持講解大腦掃描的光碟，以及寫住「你有冇石頭？」的鴨舌帽，引起粉絲好奇及擔心，但有人認為只是新碟宣傳手法。
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