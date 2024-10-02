此風不可長 Christina暴瘦臉凹 疑濫用糖尿藥捱轟

美國天后Christina Aguilera身形一度肥腫難分，日前她出席活動時卻瘦得誇張，臉頰凹陷，被網友質疑使用抗糖尿病藥減肥，鼓吹不良風氣！

43歲的Christina出道時演唱迪士尼動畫《花木蘭》（Mulan）主題曲走紅，當時她身材有前有後，腰肢苗條，以性感偶像形象示人。後來Christina逐漸變得豐滿圓潤，近年身形更一度走樣，肥腫難分。不過Christina最近愈來愈瘦，上周五她於荷里活出席處女大碟25周年紀念活動之際，以前所未有的瘦削姿態見人，被質疑使用抗糖尿病藥胰妥讚（Ozempic）減肥！

粉絲爆粗袒護 胰妥讚可以觸發胰島素釋放，抑制血糖上升，本身用作幫助糖尿病患者，但有人掀起不良風氣，利用它快速減肥。但同時有可能出現副作用，包括消化系統問題、惡心、嘔吐、胃痛、腹瀉或便秘等。從網友上載的片段可見，Christina臉頰及四肢乾枯，有網友留言指她肌肉收縮，估計她用了胰妥讚，批評她身為名人，卻帶頭用不當方法瘦身，又有人表示：「佢睇落好似病咗。」Christina亦分享活動影片，她戴上黑超，看上去沒有瘦得像網友所拍那麼誇張。

不過有粉絲仍然大讚她的新形象好看，維護她謂：「呢啲對Christina Aguilera同佢身材嘅討論真係好惡心。Christina向來都係好瘦，佢少女時代係自然咁瘦，之後佢年紀一直增長、生活同生小朋友，身材亦起伏不定，時肥時瘦。無論佢係咪用胰妥讚，佢都係咁好睇。大家唔該放過佢啦，X你！」