暢所欲玄：肖狗者之姻緣錦囊

戀愛特色：無可否認，肖狗者的感情態度屬於堅貞不二的類型。雖然並非每段感情都能開花結果，但肖狗者每次談情說愛也會十分投入，總是付出真心真意，期望對方成為自己的終身伴侶。

因此，肖狗者一腳踏兩船的機會少之又少，在十二生肖中，肖狗者與初戀對象結婚的機率也比較高。他們很重視與伴侶間的相互信任，也不容許別人入侵自己的感情世界，如果伴侶有異心，甚或出現第三者，肖狗者是無法容忍，也會受到極大的打擊。

肖狗者對伴侶能如此忠誠，固然值得欣賞，但部分肖狗者會顯得佔有欲及猜疑心過重，反而影響與伴侶的關係，值得多加注意。

男性貼士：肖狗的男性對愛情十分忠誠，但因太過倚賴直覺，所以選擇對象時，判斷力有所不足，以致幾番兜轉，才能找到理想的對象。不過，肖狗的男性對妻子十分疼愛，也很愛護子女，是很稱職的丈夫。

女性貼士：大部分肖狗女性平日熱情主動，但一遇上心儀對象，卻會變得猶豫不決，反而不敢表達自己的情感，以致錯失不少發展機會。所以若一心追求肖狗的女性，必須多加主動，並向對方表現出真心，才能打動芳心。

堪輿學家麥玲玲師傅