鍾鎮濤囝囝 搵伴去LA

歌手鍾鎮濤兒子鍾嘉浚近日在社交網上載跟一名女子的合照，自爆已跟前女友分手近一個月，他稱雖然傷心，但所有經歷令他變得更堅強。又稱相中女生在他最失落時到上海探望他，非常感激對方的善意，會帶她在上海遊玩。他強調現時單身，想尋找願意跟他去洛杉磯的人，又問網友是否應該跟相中女生拍拖。