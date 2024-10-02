「謀女郎」劉浩存樣靚又有演技，近日有網民發文大讚她很有交帶，指活動當日突然下雨，他見劉浩存進場時在咳嗽，擔心對方冷親，故主動借傘給她。見她全程與另一名藝人一起打傘，完場後劉浩存更緊張地跑住將雨傘親手還給網民，令他十分訝異。