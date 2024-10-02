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張韶涵淋雨獻唱夠應景
台灣歌手張韶涵最近在內地展開巡唱，前晚於大連站唱到一半時，突然下起暴雨，身穿粉藍色薄紗裙的她無懼風雨，笑着唱《淋雨一直走》，非常應景。雖然刮風又下雨，氣溫寒冷，但絲毫沒有影響她的演出水平，令全場歌迷High爆。
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