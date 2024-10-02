獨家訪問：媽咪李麗珍牽紅線 許倚榕首開腔 受張明偉熱誠打動

日前本報獨家披露李麗珍愛女許倚榕（Annise）跟無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「佐治」張明偉秘戀近一年，張明偉前日終大方認愛，多謝大家關心，自言離開無綫後，雖然開心又充實，但工作不穩定，要找到在背後支持他的人並不容易，並公開感謝Annise：「喺我咩都冇嘅時候，唯獨佢睇到我嘅價值，畀到勇氣我繼續向前行，所以先寫咗我哋樂隊Charming Way新歌《一些事一些人》。」

婚事言之尚早 Annise昨日亦首度開腔談戀情，她指是透過媽咪李麗珍認識張明偉：「係佢做嘢認識媽咪先，我嗰陣知佢係拍戲嘅。」而最終肯接受對方追求的原因，並非男方之富二代背景，而是他對音樂及工作的熱誠：「一次機緣巧合去睇Charming Way騷，畀佢哋好勁嘅表演感動。」雖拍拖近一年，但二人仍在繼續了解中，談婚論嫁言之尚早，希望大家給予空間。

至於媽咪李麗珍則指對愛女跟張明偉拍拖並不驚訝，亦不會多問，大讚他為人上進，做事認真，十分欣賞他的努力。