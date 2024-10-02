熱巴筷子腳 拍得住楊冪

新疆美人迪麗熱巴已從巴黎返回劇組開工，並在社交網分享多張巴黎拍攝的靚相，只見她化上精緻妝容，穿上間條長袖上衣搭配牛仔長褲，開心地四處打卡。隨後工作室也釋出一輯靚相，今次熱巴轉行甜美風，一雙白滑筷子腳跟楊冪不遑多讓，加上她展現招牌笑容，認真甜度超標！