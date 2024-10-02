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熱巴筷子腳 拍得住楊冪
熱巴的腿幼得如此，真擔心能否支撐身體的重量。
新疆美人迪麗熱巴已從巴黎返回劇組開工，並在社交網分享多張巴黎拍攝的靚相，只見她化上精緻妝容，穿上間條長袖上衣搭配牛仔長褲，開心地四處打卡。隨後工作室也釋出一輯靚相，今次熱巴轉行甜美風，一雙白滑筷子腳跟楊冪不遑多讓，加上她展現招牌笑容，認真甜度超標！
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