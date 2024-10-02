中娛星動：中韓女神 向巴黎出發 劉亦菲行頭十足 張元英火速變身

內地花旦劉亦菲前晚以型格打扮出發往巴黎時裝周，有網民發現其機場Look的行頭索價6位數人民幣，價值不菲，而同日出發的韓星張元英則輕裝上陣，抵埗後更換上花花裙，散發古典氣質。

巴黎時裝周進行得如火如荼，內地、香港、台灣及韓國四地的紅星聚首一堂。內地花旦劉亦菲前日出發往巴黎睇騷，以一身黑色皮褸配Cap帽及黑超造型現身機場，打扮帥氣有型，獲不少粉絲送行，當她聽到粉絲讚美時，忍不住低頭微笑，神情腼覥，事後有網民發現她的一身行頭價值10多萬元人民幣，之後她又換上白色長褸拍了一組出發照，氣場十足。

而同日韓國人氣女團IVE主將張元英由韓國出發，她身穿Trench Coat配啡色襪褲，在機場向粉絲揮手及派心，抵巴黎後即來個大變身。

千嬅戶外騷變落湯雞 至於台星炎亞綸與港星楊千嬅已在當地，兩人出席同一品牌時裝騷，炎亞綸稱以往認為身為藝人一定要把工作填滿，很害怕休息，近日心態卻有所改變，願意停下腳步。上月在港舉行演唱會的他透露年底前還會在亞洲不同城市開個唱，並開始籌備新專輯。

至於千嬅以大露背晚裝上陣，她表示這次參與了兩個時裝騷，飛抵巴黎前，她在福州舉行第39場內地巡唱，期間下起傾盆大雨，千嬅渾身濕透，一度連眼也睜不開。