於品牌活動上,二人握手並互攬寒暄,Edan在社交網留言:「當年嘅大學roommate,又點會諗到有一日會喺個fashion event度碰面,So happy to see you bro,繼續一齊各自努力,附上極罕有蔡仔(同自己)黑圖!」他除了晒出對方的瞓覺照,其他合照連自己亦黑埋,他也不禁Hashtag問:「#以前個樣咩事!」