被踢爆另結新歡 柳應廷偕正印揀家電 揭同居關係

人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）去年傳出跟插畫師Coey拍拖後，又被爆移情別戀，但原來「正印女友」之位仍然屬於Coey，二人首張拍拖行街照正式曝光，雖然拍不到任何親密舉動，但邊行邊研究家電，同居關係不言而喻。

現年31歲的MIRROR成員Jer雖不是「靚仔擔當」，但入行近6年來一直不缺女伴，除了傳因搭上同公司女藝人許寶恆（Alice）而跟圈外文青女友Kelly分手後，又爆出分別暗撻化妝師Rainbow及「翻版陳嘉倩」之稱的插畫師Coey，其中更被指偕Coey秘遊日本、野外露營，甚至登堂入室食團年飯。聲稱單身的Jer曾指Coey只是朋友，隨即再傳他另結新歡，隨隊友到英國倫敦舉行巡唱時，網上私訊性感少女Jessica，感情似乎相當複雜，不過他最終情歸Coey。

昨日網上流出他跟Coey的行街照，二人到九龍城睇電器，相中素顏的Coey長髮披肩，而Jer則戴Cap帽及口罩，不過疑見場內顧客不多，故拉低口罩方便跟女友「蜜蜜斟」。不少網民留言指他們外形合襯，又指Jer在大庭廣眾拍拖逛街，等於將戀情浮面，有網友見他們揀選家電，即留言問：「是否同居？」

姜濤指Stanley有痛風 而去年舉行個人演唱會的Jer，將偕Anson Lo、Edan及姜濤，於12月各自推出個人演唱會藍光碟，雙封面設計，收錄從未曝光的珍貴片段及動人時刻，而同月更留港拍攝全新的團綜節目，工作多多。

另外，昨日MIRROR的電台錄播訪問出街，節目主持鄭裕玲要12子互爆秘密，Stanley指姜濤鍾意刷牙及換底褲，又不准其他人用他的廁所，姜濤即反爆Stanley受痛風困擾。Anson Lo就爆Jeremy會逼貓貓同睡，即被對方反擊有鋪「索嘢癮」：「佢成日聞屋企隻狗腳仔」。至於Jer就指Edan鍾意睇超級跑車，但沒有考棍波車牌，Edan反擊指Jer打機成狂。