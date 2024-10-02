是非人物 焗住行埋 梁嘉莹吳芷靖合照齊V 網民：睇到都尷尬
港姐亞軍梁嘉莹與落選佳麗吳芷靖早前爆是非，前晚冤家路窄出席慶功宴，更被安排並肩影大合照，網民隔住個Mon都表示覺得尷尬。
應屆港姐近期爆是非，網上流出亞軍梁嘉莹寸爆落選的吳芷靖的對話截圖，雖然梁嘉莹矢口否認，但吳芷靖日前在活動上證實真有其事，踢爆對方講大話。前晚兩位當事人同場出席無綫舉行的港姐及奧運慶功宴，除了秦冀雯到日本做交換生而缺席外，其餘14位佳麗均有現身，陳甜甜及盧凱怡即晚在社交網分享合照開心Share。不過，網民的焦點在兩位是非港姐梁嘉莹及吳芷靖身上。其中大合照時，由於按港姐編號企位，吳芷靖企正梁嘉莹隔籬，相中她們看似若無其事，但身體很誠實，吳芷靖貼實另一邊企，雖然與梁嘉莹同樣舉V，但「皮笑肉不笑」，連網民也不禁留言謂「這個排位還蠻尷尬」。
除了佳麗們，之前跟港姐外景的藝人及師姐也有到場，包括江美儀、黃嘉雯、邵初、林鈺洧、何沛珈與莊子璇等，黃嘉雯亦有甫相在社交動態。何沛珈表示飯後有跟師妹們傾偈：「佢哋話已經見咗監製，唔知道應該揀拍戲定做主持，我同佢哋分享咗自己嘅經驗同睇法。今年嘅港姐好聰明，完全唔擔心佢哋唔識諗，最緊要係不忘初心。」
莊子璇摸貓解相思
另外，莊子璇日前到澳門工作，順道遊玩及吃美食，一個人狂擦數人份量的葡國海鮮燴飯。身為貓奴的她，離家兩天已相當掛念家中「主子」，見店舖的貓也撫摸一番求安慰。
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