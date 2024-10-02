是非人物 焗住行埋 梁嘉莹吳芷靖合照齊V 網民：睇到都尷尬

應屆港姐近期爆是非，網上流出亞軍梁嘉莹寸爆落選的吳芷靖的對話截圖，雖然梁嘉莹矢口否認，但吳芷靖日前在活動上證實真有其事，踢爆對方講大話。前晚兩位當事人同場出席無綫舉行的港姐及奧運慶功宴，除了秦冀雯到日本做交換生而缺席外，其餘14位佳麗均有現身，陳甜甜及盧凱怡即晚在社交網分享合照開心Share。不過，網民的焦點在兩位是非港姐梁嘉莹及吳芷靖身上。其中大合照時，由於按港姐編號企位，吳芷靖企正梁嘉莹隔籬，相中她們看似若無其事，但身體很誠實，吳芷靖貼實另一邊企，雖然與梁嘉莹同樣舉V，但「皮笑肉不笑」，連網民也不禁留言謂「這個排位還蠻尷尬」。