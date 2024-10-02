獨家專訪：埋頭苦幹 錯過姻緣 龔嘉欣趕住脫單 解封搵筍盤

藝人龔嘉欣演藝、商界事業皆得意，惟太過專注工作及封閉自己，令姻緣統統擦身而過，為免被批「注定單身」，她決意開放自己，不再抗拒朋友幫她牽紅線。不過，繼開餐廳後，她又與譚凱琪創立自家服裝品牌，病到失聲都繼續拚搏。

現年34歲的無綫花旦龔嘉欣於2008年入行，2020年升呢女主角，近年演出的劇集包括《殺手》、《香港愛情故事》、《靈戲逼人》，以至最近熱播的《企業強人》等均大獲好評，她又積極開拓飲食業務，生意穩步上揚。然而，愛情方面卻「交白卷」，她有感過往10多年只顧工作而忽略生活，問到錯過了甚麼？她坦言：「拍拖囉！一定係。（有人約你，你會推？）係！連出去約會都覺得好攰，拍劇真係好攰，返到屋企只想攤喺度。」她續指直到最近才被朋友一言驚醒：「朋友話你再係咁忙，你注定單身，聽到嘅時候，真係篤咗我一下咁，覺得係喎，以前我真係太收埋自己，好多人有個誤解，以為我哋呢行好容易識到新朋友，我係好困住自己嘅人，比較怕識新朋友，我係I人（Introversion內向型），勁I，好怕接觸新事物，我覺得自己應該要打開，接觸唔同類型朋友，唔係一定要發展啲乜，以前一直拍劇、做生意，冇停落嚟，但呢個係我嘅性格，我係唔停得嘅人，一停就會覺得好似浪費咗時間，依家我要作出改變，有番自己嘅生活。」

孖譚凱琪做生招牌 問她是否心急拍拖？她笑言「冇得急」，幸好得身邊朋友積極為她介紹異性：「依家我唔會抗拒，以前朋友介紹我會推，因為根本忙到連瞓覺都冇時間。（遇到啱會主動出擊？）當識朋友先，再睇吓可唔可以行下一步，我比較隨心，做朋友先，唔一定要做啲乜，識多個朋友都開心。」談到擇偶條件，她自認已處於放棄階段：「我冇得有所謂，你揀人時人揀你，最重要係雙方諗法近，大家一齊成長，唔介意大家為將來努力，但暫時未有呢個對象出現。」

談及過去感情，問到可有遇過渣男？嘉欣認為感情上沒有對錯：「可能係時機，可能係性格或者外在因素，但每段感情都會令人有所成長同學習，我唔係會抱怨嘅人。（有冇試過畀人一腳踏幾船？）當然有。（可以再見亦是朋友？）可以，我係奇葩，哈哈！過去就過去，唔需要嬲。」

雖然嘉欣在愛情未盡如意，但在新劇《企業強人》大收好評，劇中由快遞小妹一步步往上爬成為物流女王，要演繹20至30歲5個不同階段，甚具挑戰性，被封為「淚之女王」的她說：「劇中有幾場生離死別嘅戲，好多人覺得我嘅喊戲係手到拿來，其實並唔係，演戲到呢刻對我嚟講都係好有難度。」飾演CEO的她現實中也經營多間蛋糕店，屬女強人一名，膽識過人的她無懼逆市，透露下月再開分店，她揚言多年來投資過不同生意，從無虧本，反而3度投資股票均損手收場，令她大叫怕怕，故現時寧願親力親為，也不敢染指股票市場。

所謂機不可失，有商機嘉欣都會「擸實」，現時她又多一個身份，成為時裝品牌老闆，日前她與好姊妹譚凱琪（Zoie）齊齊踩入時裝界，創立自家品牌「Katy Zoie」 ，二人更充當模特兒做「生招牌」，前日服裝正式上架，她們更開Live親自試着，嘉欣說：「啲衫都係我同Zoie一齊設計，其實都係個劇啟發咗我，我覺得現實生活中嘅我都仲未夠勤力，可以再行快啲，講真依家都30幾歲，係應該再勤力啲嘅，唔搏等幾時。」

至於Zoie受訪時謂：「其實我哋已經籌備咗1年，自己向來都有留意Fashion，我哋服裝比較長青啲，其實一路做都唔容易，由執行、概念，進行緊又會遇到好多挫折，要見招拆招。每件衫中間都來來回回經過十幾廿次不等咁改，不過總之唔怕麻煩，就一定會做到。」