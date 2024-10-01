漫畫改編 搞三角戀 光希爆瘡爛面 棄偶包獻「醜」

有「最強星二代」之稱的日劇天王木村拓哉細女光希，落實接拍明年上映的日版《女神降臨》電影，她為角色犧牲形象，刻意扮醜、爛面示人。

21歲的光希，6年前以模特兒身份出道後，近年繼承父親衣鉢積極拍戲，繼演出恐怖片《牛首村》及冰島片《心動50年》（Touch）後，她落實接拍由韓國人氣漫畫改編的新片《女神降臨》，夥拍男星渡邊圭祐及綱啓永演出。電影分前後兩篇，於明年3月及5月上映，昨日率先公開預告片。

原作漫畫由韓國漫畫家Yaongyi創作，2018年在網上連載後大受歡迎，2021年翻拍成韓劇，由女星文佳煐夥拍「臉蛋天才」車銀優主演。日版故事講述光希飾演的女高中生谷川麗奈，從小因外貌飽受欺凌，轉校後透過化妝改頭換面，並與兩位型男發展三角戀。

車銀優會奧運選手 光希透露自己亦是原作漫畫粉絲，心情既開心又緊張，並會全力展示素顏演出。預告中，她公開滿臉暗瘡的爛面造型，令人耳目一新。她昨晨又更新社交網，自爆出發到法國巴黎，準備出席時裝活動。

此外，車銀優亮相昨晚播出的日本綜藝節目《閒聊007》，與日本奧運劍擊選手上野優佳及奧運滑板銀牌得主開心那見面。