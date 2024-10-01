阿嬌執生救駕 阿Sa作病照開騷 歌迷助打強心針

組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）在廣州巡唱尾場，出現發燒、頭痛、喉嚨痛及全身痠痛的情況，笑言「用生命唱歌」的她堅持唱到完場，期間發生小插曲，幸有好姊妹鍾欣潼（阿嬌）救駕。被指翻脹的阿嬌回復狀態，與阿Sa齊齊晒腿。

一連兩場《Twins Spirit 世界巡迴唱會》前晚在廣州舉行尾場演出，由年初香港站開始，她們已完成了共25場巡唱，今場演出阿Sa及阿嬌分別穿上粉紅及粉綠色公主裙，阿嬌笑說：「我睇網上留言，有人話我似西蘭花，哈哈！」阿Sa則說：「我覺得係西瓜囉，我係西瓜肉，你係出面塊皮，哈哈哈！」她們行到台邊時，阿Sa裙上的花花被鈎住，她探頭一望並說：「我有朵花跌咗落嚟！」阿嬌即時幫忙重新鈎上花朵，成功救駕！

在Encore環節，阿Sa突然自爆作病，流虛汗、頭痛及喉嚨痛，甚至全身痠痛，問阿嬌可擔心被傳染：「我要唔要戴口罩呀？你驚唔驚？」阿嬌即安慰她只是太焗所致。唱完串燒經典金曲後，阿Sa見暈要坐低，稍作休息後表示：「OK！得啦！」之後再用盡全力唱出兩首快歌，全場觀眾即衝到台前起身跳唱，氣氛熱烈。

祖兒晒相賀25周年 完騷後，阿Sa在社交網分享探熱針的照片，當中顯示其體溫為37.5度，她表示：「問過醫生，話37.5度係好輕微，休息過後已經好番好多，冇再燒啦！喺台上面係用生命嚟唱歌，用意志力叫自己頂住。觀眾、歌迷反應太勁，好似不停幫我打緊強心針咁，最尾兩隻快歌，都唔記得咗頭痛、頭暈啦！」Twins的下一站巡唱將是汕頭、佛山，11月開始就到美加、英國、溫哥華及新加坡等地。11月22日生日的阿Sa不愁要開騷而沒法慶祝，因為除了有阿嬌相伴，還打算約當地親友及小學同學敍舊。

另外，Twins的好閨蜜、樂壇天后容祖兒前日迎來入行25周年的大日子，她在網上分享25年來的成長舊照，發文感謝陪她度過4分1世紀的歌迷。