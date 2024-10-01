中娛星動：巴黎睇騷花式鬥靚 關曉彤復古顯貴氣 超蓮真空硬撼

內地女星關曉彤、楊紫及何超蓮現身巴黎時裝周，睇騷兼鬥靚，其中超蓮的大露背造型非常性感，震撼網民！關曉彤則以宮廷Look現身，少女得來又優雅。

賭王三房千金何超蓮雖已成為人妻，但身在巴黎的她連番晒出美背，似乎不擔心老公竇驍打翻醋埕。前日她再發功，分享多張性感美照，從正面睇，她只輕露香肩及長腿，然而從側面及背面看，立即見真章，超蓮大騷白滑美背，相信是真空上陣，非常震撼！女星關曉彤亦分享身在巴黎的靚相，以法式宮廷風造型現身，完美示範復古頭巾，獲粉絲狂讚高貴又甜美。

楊紫捱餓準備開工 而楊紫前日以一身黑白格仔套裝現身睇騷，與關曉彤及張晚意等同場，趁機敍舊傾到雞啄唔斷。她又趁機街拍，於酒店大擺甫士影靚相自娛，短裙配美腿相當吸睛。完騷後她開直播與粉絲互動，坦言今次行程緊密，僅有時間於羅浮宮門口打卡。當啟動工作模式後，她笑言完全忘記肚餓，直播前一整天也未有進食：「月底便進組開工了，當提前減肥吧。3、4號左右我便要飛返內地了，要做好準備進組，之前已經放了一個長假，很滿足。」當粉絲問她下月生日打算怎樣慶祝時，楊紫坦言對慶生不熱衷，可能簡單食飯就算。

至於人氣小生楊洋負面消息纏身，一直未有表態回應。前日下午他終於公開現身上海機場，飛往巴黎出席品牌晚宴，一身休閒打扮的他面對在場粉絲及媒體，表現相當從容，看到鏡頭也任影唔嬲，似乎未受負面消息影響心情。