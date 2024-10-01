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何依婷闖魔法世界
何依婷投入角色，炮製魔法藥水！
無綫小花何依婷跟圈外有米男友結婚後榮升少奶奶，經常周遊列國，近日就去了外國主題樂園暢玩《哈利波特》主題景點，化身魔法學院霍格華茲的學生！她在社交網分享影片，見她穿上魔法袍並拿着魔法棒揮舞，玩得相當投入，網友即大讚她是「美魔女」，其圈中好友朱晨麗亦留言：「好靚嘅女同學。」
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