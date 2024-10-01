自薦做埋鐘點 張敬軒幫手布置閨房 VIVA當正老公人辦

歌手張敬軒（軒仔）與師妹女團VIVA前晚出席活動，軒仔透露正忙於布置單位讓VIVA入住拍節目，VIVA即大讚他是暖男及絕種好老公的典範，揚言早已愛上他，軒仔果然魅力沒法擋！

軒仔前晚偕女團VIVA現身港鐵45周年嘉年華，他透露10月會舉行15場個唱，近日已開始排練，問到現時狀態如何？早前痛失愛貓的他坦言：「把聲係OK，但心情恢復緊，呢幾日去吓旅行、玩吓社交網。」提到近日在網上自創潮語「ntpkj」，他解釋是「你條拚勁仔」的廣東話拼音縮寫，對於網民似乎對「pk」另有解讀，他笑說：「中文好博大精深，我成日覺得網上玩可以學到好多嘢。」

12月開班教唱歌 軒仔工作雖然忙碌，但對提攜後輩依然不遺餘力，更透露12月會開班教唱歌：「會請專業音樂老師嚟教，我就喺隔籬睇。（開音樂學院？）又唔係，呢啲係短期班，唔會成日開。」他又指正忙於布置一個空置單位，以便借給VIVA入住拍攝節目：「呢個禮拜要開始入傢俬。（你出錢？）唔係，公司出，我負責設計碌架床。（會參與節目？）我應該會上去做鐘點。」

VIVA指軒仔不時畀唱歌貼士，不需要特地請教，大讚對方是暖男，更是她們最喜歡的師兄之一：「佢除咗借出地方，仲會問我哋每個成員有冇啲特別嘢想擺喺張床度，或者有冇嘢係唔想要，好Sweet。（有冇愛上佢？）我哋一早已經愛上張生！（搵老公搵呢啲？）呢啲搵唔番。」又指聽聞所有入住的租客都會行運，她們也想沾光。