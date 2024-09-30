摸新歡大髀 公然踏兩船 告斯正印公開親熱片 怒轟偷食

英國萬人迷碧咸（David Beckham）與「辣妹」Victoria育有3名兒子，他們的私生活向來備受外界關注，其中19歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）因經常換畫而被網民鬧爆，最近他更被爆一腳踏兩船，背住「正印」公然偷食！

「碧咸嫂」Victoria日前在巴黎時裝周為個人品牌舉行時裝騷，獲家人拉隊捧場，當中告斯更帶埋於6月傳過緋聞的巴西女歌手Jackie Apostel一同現身，高調合照兼摸大髀，令「正印」挪威女歌手Bby Ivy非常不滿，隨即在網上公開兩人的親密片段宣示主權，直斥他偷食！片中告斯彈結他並與她咀嘴，看似非常甜蜜，她寫道：「呢個就係我哋喺埋一齊嘅方式，而佢仍然偷食。」其後她公開另一條片，暗指告斯好多女友。

網紅舊愛踩多腳 告斯另一「前度」英國網紅Issey Moloney加入戰團，轉發告斯與Bby的Kiss短片，認同告斯是偷食慣犯。據知她與告斯於今年2月拍過拖，幾星期後，告斯卻被狗仔隊影到帶Bby Ivy「見家長」，與家人一同在巴黎食飯。不過及至6月，告斯被拍得與Jackie Apostel現身英國Glastonbury音樂節，欣賞天后Dua Lipa的演出。Jackie是德國、巴西混血兒，在巴西組女團Schutz，之後離隊作個人發展。