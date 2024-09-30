暢所欲玄：年復一年，你看破了多少？

時光消逝，歲月向前，廿四節氣的「秋分」又剛剛過了，上半年有甚麼改變？你希望想得到的又得到嗎？你所擺放的風水物又有效應嗎？

信不信由你，所謂命裏有時終需有，坊間有位大師經常跟弟子粉絲講，錢解決到的問題就不是問題，但真的可以用錢來改變命運嗎？到頭來你因對方的說話，不斷奉獻金錢，結果成為了對方的財富。

人生這輩子所有的福德運氣都藏在自己的脾（脾氣），不要讓你的脾（脾氣）擋住自己的福氣和運氣。原來在醫學上，脾臟掌管我們的消化運化系統，這部分出事，嚴重可引發癌病。人一生像一場馬拉松，要學習享受路上風景，事情從來不會因為你的標準發生變化，也不會因為你的焦慮而得到任何改變，那些懂得順應節奏的人，反而容易掌握自己的人生，允許一切發生，多給自己一些時間成長。

凡是脾（脾氣）溫和平衡的人，身體運化自然流通，氣血運行暢通不阻塞，同樣這類人士，福氣運氣很深厚，活得快樂，不會被外界人和事所誘惑，繼而影響情緒，做錯決定。換句話說，所有福氣運氣藏在脾（脾氣）裏，不要讓你的脾氣擋住自己。環境會改變一個人，但心境能決定一個人。

堪輿學者元海