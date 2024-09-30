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龍門陣
周柏豪關智斌 約埋按摩
歌手周柏豪與關智斌擔任嘉賓的綜藝節目《美食告白記第4季》近日開播，兩人於小屋相聚，一起按摩又煮飯，暢聊往日趣事。其實兩人的兄弟情由關智斌參加《披荊斬棘3》時，柏豪為對方拍攝打氣影片已可見一斑，網民對他們的深厚友情都羨慕不已。
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