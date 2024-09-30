娛樂

鄧伊婷發功「浴」搏
藝人鄧伊婷擁有34C豐滿上圍，出名樣靚身材正，近日她在網上發功大晒全裸浸浴的靚相，雖然「浴」照只得背影及大頭，但也睇到一眾網民眼定定。原來她到了北海道旅行，一邊望住一望無際的海景，一邊歎溫泉，相當寫意，又換上浴袍露長腿，吸引大批網友留言讚她好索。
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