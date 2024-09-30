天王遊倫敦獲讚親民 方媛名店「濕平」 城城體貼慢慢等

天王郭富城（城城）與方媛於2017年結婚，兩人不但沒有遇上「七年之癢」，反而恩愛非常。雖然城城忙於工作，但未有冷落愛妻，近日有粉絲在英國倫敦名店偶遇拍緊拖的二人，並成功集郵。粉絲於社交網分享照片，配文大讚城城親民，毫無天王架子：「好和善的兩個人，完全沒有偶像包袱，特別美好的一天，和他們握手過的那隻手，我今年都不洗了！」

出名錫老婆

城城一頭金髮，配上深色西裝及眼鏡，星味十足，方媛則束起馬尾，打扮簡約大方，淡掃蛾眉的她氣質出眾。從粉絲拍下的照片可見，城城坐在女裝鞋部的梳化上睇手機，明顯正在等老婆掃完貨，網民笑言：「就算是天王，老婆購物時也坐下刷手機慢慢等。」又大讚城城是好男人：「我的偶像好親民，也是好老公」、「郭天王真的很疼老婆，經常陪老婆全世界各地逛街。」