「找數」邀國家泳隊睇騷 陳奕迅急Call請客 慘食檸檬

歌神陳奕迅（Eason）言出必行，前晚於杭州演唱會請來國家泳隊成員潘展樂及張雨霏等睇騷，事後又自爆想請他們食飯但慘食檸檬，連天王都無面畀。不過眾人就希望Eason送上簽名照，好讓他們可以向朋友炫耀，可見Eason仍然魅力十足。

陳奕迅近年忙於舉行內地巡唱，但他非常留意體壇，早前中國泳隊6位成員出席晚宴，在台上獻唱Eason的名曲《孤勇者》，因6個人6個調而「一唱成名」。Eason事後在社交網發文，邀請眾人到其演唱會上合唱，前晚他兌現一半承諾，在個唱杭州站請來其中4名泳隊成員潘展樂、張雨霏、徐嘉余及王長浩睇騷，引起觀眾轟動。

歌神變小鳥依人 Eason在台上清唱幾句《孤勇者》，笑指相信當日是音響問題才影響運動員的唱歌水準，他霸氣道：「你們今晚不用唱，我唱給你們聽。」但期間他口誤將「泳隊」說成「跳水隊」，台下的潘展樂急忙大聲糾正。Eason透露早前開完騷，立刻致電找他們出來聚餐，可惜食檸檬：「他們說明天要訓練，不敢玩得太晚，還說請客就算了，下次有時間，給他們郵寄幾張簽名照就可以，到時他們可以在朋友圈炫耀！」

今次Eason開騷前，先到後台跟4名運動員打招呼，潘展樂及徐嘉余送上泳帽給他留念，由於泳隊成員個個身形高大，Eason即變小矮人，更小鳥依人地伏在成員徐嘉余肩上，十分搞笑。