台灣女星郭采潔近年形象愈來愈有特色，非主流打扮更不時掀起熱議。日前她上載一輯在米蘭街頭拍攝的古靈精怪相，其中一張毫無偶像包袱，對住鏡頭翻白眼兼嘟嘴，精緻臉蛋變晒形，引來網民留言：「嘩！好久不見！」、「也太有趣了！」