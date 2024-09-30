9月30日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月30日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
郭采潔米蘭作怪
郭采潔（中）的趣怪照，大受網民歡迎。
台灣女星郭采潔近年形象愈來愈有特色，非主流打扮更不時掀起熱議。日前她上載一輯在米蘭街頭拍攝的古靈精怪相，其中一張毫無偶像包袱，對住鏡頭翻白眼兼嘟嘴，精緻臉蛋變晒形，引來網民留言：「嘩！好久不見！」、「也太有趣了！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240930-0930_00282_043/郭采潔米蘭作怪
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc