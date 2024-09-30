娛樂

郭采潔米蘭作怪

郭采潔（中）的趣怪照，大受網民歡迎。 郭采潔（中）的趣怪照，大受網民歡迎。
郭采潔（中）的趣怪照，大受網民歡迎。
台灣女星郭采潔近年形象愈來愈有特色，非主流打扮更不時掀起熱議。日前她上載一輯在米蘭街頭拍攝的古靈精怪相，其中一張毫無偶像包袱，對住鏡頭翻白眼兼嘟嘴，精緻臉蛋變晒形，引來網民留言：「嘩！好久不見！」、「也太有趣了！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc