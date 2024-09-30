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龍門陣
吳慷仁爭議聲中開工
吳慷仁
台灣金馬影帝吳慷仁疑簽約內地王牌經理人而惹爭議，但無損他追求演好戲的心，近日與劇后孫儷為其內地處男劇《執迷》開工。有網民拍得他趁空檔走出片場吸煙，吸完便折返開工，拍完即與兩名女助理登車休息；隨後孫儷拎住咖啡現身，有4名工作人員隨行，排場十足！
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