中娛星動：舊愛開Live爆料 馮紹峰擬「二婚」 再娶趙麗穎？

其實早已有傳馮紹峰想與前妻趙麗穎復合，雖然一直得個傳字，誰知自稱黃曉明與網紅女友葉珂「媒人」的女星孫心婭，最近突然大爆料，指馮紹峰疑似想再婚！她與馮紹峰原來好耐以前傳過緋聞，當時更傳得沸沸揚揚，近日她開Live時被問及當初為何分手，她衝口而出說：「我和馮紹峰怎麼分手的，這都十幾年前的事了，那都陳年老瓜（舊新聞）了，你們還有興趣聽嗎？」她還語出驚人說：「人家男主角都結婚又離婚了，可能也要二婚了，你說你們問我這陳年老瓜，我跟你們講10年前的事，還有意思嗎？」一句「可能要二婚」即時激起外界議論。