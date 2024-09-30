中娛星動：舊愛開Live爆料 馮紹峰擬「二婚」 再娶趙麗穎？
內地「百億劇后」趙麗穎與前夫馮紹峰，3年前離婚後各行各路，但曾與馮紹峰傳緋聞的女星孫心婭爆料，指馮紹峰有可能再婚，而男方向來是癡心情長劍，有可能與趙麗穎再續前緣！
其實早已有傳馮紹峰想與前妻趙麗穎復合，雖然一直得個傳字，誰知自稱黃曉明與網紅女友葉珂「媒人」的女星孫心婭，最近突然大爆料，指馮紹峰疑似想再婚！她與馮紹峰原來好耐以前傳過緋聞，當時更傳得沸沸揚揚，近日她開Live時被問及當初為何分手，她衝口而出說：「我和馮紹峰怎麼分手的，這都十幾年前的事了，那都陳年老瓜（舊新聞）了，你們還有興趣聽嗎？」她還語出驚人說：「人家男主角都結婚又離婚了，可能也要二婚了，你說你們問我這陳年老瓜，我跟你們講10年前的事，還有意思嗎？」一句「可能要二婚」即時激起外界議論。
出名長情
網民好奇到底「二婚」的女主角是誰，由於馮紹峰出名是癡心情長劍，不少網民希望他與趙麗穎可以再續前緣。不過，有網民認為可信度不高，因趙麗穎現時全力發展事業；有人更嘲諷孫心婭只是蹭熱度。
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