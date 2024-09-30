胡定欣谷新劇至上 戀事放埋一邊

藝人胡定欣憑劇集《破毒強人》在新加坡主辦的「2024亞洲影藝創意大獎」中勇奪「最佳女主角」，她坦言自己現時產量少，會更珍惜每個提名機會，而剛過生日的她，願望是新劇《巾幗梟雄之懸崖》能獲觀眾喜歡。

胡定欣、無綫《中年好聲音》歌手譚輝智及關嘉敏等，昨日為元朗音樂會擔任表演嘉賓。談到胡定欣早前到橫琴拍劇期間，獲單立文和太太胡蓓蔚特意到當地為她送上生日驚喜，她表示十分高興：「收工都2、3點，大家着住睡衣同我過生日，呢啲美好嘅回憶留喺我腦海獨享。（單立文催婚？）佢成日都亂講嘢，哈哈！」問到生日願望是否早日找個如意郎君？她笑言希望身體健康之餘，稍後播出的《巾幗梟雄之懸崖》能獲觀眾喜愛。

談到她憑《破毒強人》在「2024亞洲影藝創意大獎」拿下「最佳女主角」獎項，胡定欣期望屆時可以出席該頒獎禮，坦言因現時拍劇數量不多，所以更珍惜作品獲提名的機會。

關嘉敏預請譚輝智拍MV 同場的譚輝智就自爆昨日的活動撞正太太生日，故曾考慮缺席活動陪太太，但最後覺得兩樣同樣重要，決定活動完結後跟太太吃晚飯慶祝，也準備了驚喜給對方。

至於扮譚輝智扮得維妙維肖的關嘉敏，高興表示終於可跟對方同場，笑言感覺很親切，並透露稍後會推出新歌，問到會否邀請譚輝智擔任MV男主角？她表示這建議不錯，又坦言有計劃於台慶跟對方合作，不過未知能否成事。