歌手張敬軒(軒仔)的舞蹈員日前在社交網分享一篇貼文,題為《今朝畀人叫入房照肺嘅原因:》,並附上一張對話截圖。對話中,軒仔說:「兜緊返嚟!」而這位舞蹈員則用一張軒仔2002年的專輯造型照作為貼圖回覆,只見相中的軒仔身穿白色薄紗透視喱士恤衫,還有歌詞「baby you hurt me so bad」作配文,十分應景。