娛樂

全黑現身機場 鍾欣潼又瘦番！

藝人鍾欣潼（阿嬌）的身材向來備受網民談論，最近忙於內地巡唱的她積極減磅，務求以最佳狀態示人，不過日前出席活動時，疑因穿搭問題令其身材缺點暴露，慘被網民批評身形暴脹。
上周五她現身廣州機場，為演唱會做準備，全黑打扮及戴上口罩的她，身形明顯較上次現身活動時瘦不少，看來已極速回復最佳狀態！
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