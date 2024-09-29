英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間
8:30 （續）權能時間
9:00 知識新天地
11:05 （續）知識新天地
1:00 細看藍地球
2:00 橫「沖」直撞（ⅠⅩ）（PG）
2:50 世界真細小（Ⅴ）
3:00 清心直說
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 尋根新世代（Ⅲ）
5:00 迷你波莉（Ⅲ）
5:30 暖心小象
6:00 細看藍地球
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 動物天使（Ⅲ）
8:30 笑笑小電影（ⅩⅩⅩⅢ）
9:20 世界真細小（Ⅴ）
9:30 逃出魔幻紀：霸氣升呢（PG）
12:00 晚間新聞
12:20 動物天使（Ⅲ）
12:50 中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
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電 郵：
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