尊尼特普反口 再做「積克船長」氹病童

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）於2003年主演的《魔盜王決戰鬼盜船》（Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl）大受歡迎，憑片中角色「積克船長」（Jack Sparrow）深入民心。然而，尊尼數年前遭前妻安芭赫德（Amber Heard）指控虐待及強姦，荷里活多間電影公司包括迪士尼即時與他割席，他一氣之下揚言不會再飾演「積克船長」。不過，世事無絕對，尊尼最近就為了病童破例再次「積克船長」上身。

近日身在西班牙的尊尼，除了出席現正舉行的《聖塞瓦斯蒂安電影節》外，還於本月26日再次化身「積克船長」，到訪當地一間醫院探望病童，與他們打成一片，據知尊尼全程以「積克船長」自居。事後，醫院在社交網分享尊尼探訪醫院的照片並留言答謝他花時間、精力來支持病童，而他過去亦曾多次以「積克船長」造型到訪世界各地的醫院探望病童。