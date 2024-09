尊尼特普反口 再做「積克船長」氹病童

荷里活男神尊尼特普(Johnny Depp)於2003年主演的《魔盜王決戰鬼盜船》(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)大受歡迎,憑片中角色「積克船長」(Jack Sparrow)深入民心。然而,尊尼數年前遭前妻安芭赫德(Amber Heard)指控虐待及強姦,荷里活多間電影公司包括迪士尼即時與他割席,他一氣之下揚言不會再飾演「積克船長」。不過,世事無絕對,尊尼最近就為了病童破例再次「積克船長」上身。