搭檔姜棟元再創高峰 全智賢吸金力回升 完勝同輩靚媽

韓國「不老女神」全智賢近年遭一眾年輕女星搶飯碗，「廣告天后」地位不保，但她在靚媽群中依然獨佔鰲頭，加上明年有新劇上架，帶挈她在廣告界的吸金力，完勝孫藝珍與金泰希！

下月便踏入43歲的靚媽全智賢，近年被年輕一輩如「最美小三」韓韶禧、IU及高允貞等輪流搶飯碗，手握代言數量大不如前。不過，年初她落實夥拍男神姜棟元合作新劇《北極星》，串流平台更宣布該劇是明年上架的重頭作，令劇迷引頸以待。目前有不少品牌商睇好全智賢可憑新劇再登頂峰，故已盡早接洽她代言旗下產品，帶挈她在廣告界的影響力隨即反彈，今年更狂接4個新代言，身價升至一年約580萬港元，力壓孫藝珍與金泰希等同輩媽媽級女星。

孫藝珍晒香肩吸客 近日，全智賢代言的運動品牌公開她弗爆玩瑜伽的新照片，已貴為兩子之母的她，身材絲毫未有走樣，更在寫真中大晒「11字」腹肌。至於42歲的孫藝珍則為珠寶品牌拍攝寫真，穿上紅色Tube Dress晒香肩，又換上吊帶裙騷白滑玉背。她早前落實與影帝李炳憲合作新片回歸影壇，但仍不時抽空享受親子樂，昨日更在社交網上載囝囝玩具架上的大批公仔照，留言祝大家周末愉快。

此外，現年44歲的金泰希與韓流天王Rain結婚8年，育有兩女，近年專注家庭的她偶爾拍劇，但在廣告界的威力大減，除了與Rain夫妻檔拍攝按摩椅廣告，獨自代言的產品屈指可數。