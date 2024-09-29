暢所欲玄：影響桃花運的姓名數理

桃花運不僅跟個人的命理特徵、生活環境和流年運勢息息相關，還有個很重要的因素就是人的名字。名字關係着人一生的事業、婚姻、健康、學業和人際關係等，究竟有哪些姓名數理對桃花運帶來不利影響？

數理21：明月光照實質剛健數

此數理步步而進，宛如登梯一樣，立身興家，大博名利，乃貴重的吉數，因是偉大的首領格，人格或地格有21數理的女性，反而不吉，難以有如意美滿的婚姻。

數理23：旭日東升的發育茂盛數

此數理終至首領，猶如凱旋之將，猛虎添翼之狀，權勢旺盛，制勝事物，功名榮達，大志大業可成。對於女性而言，易因異性關係引起風波，感情路上比較崎嶇。

數理30：絕途逢生的運途分歧數

此數理浮沉不定，凶吉難分，即因其他運的配合，或者成大功，或者沉於失敗。有此筆劃數的人，容易在不知不覺之間陷於失敗，夫妻不相合，家庭不圓滿。

數理43：散財邪亂數

此數理代表散財破產運，因循姑息，猶如夜雨之花，薄弱散漫之象，外觀幸福，內多困苦，表面儼然成事，裏面不堪設想。有此數的人大都婚姻不順，波折多。

玄學名師黃楚淇