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張寶兒為囝囝打造「安全地帶」
藝人袁偉豪與張寶兒的兒子「袁咕碌」轉眼已10個月大，開始學爬且要「返學」。寶兒在社交網分享兒子上學點滴，片段中夫婦倆陪兒子上興趣班，透過跟老師玩遊戲，慢慢學習，肥嘟嘟的袁咕碌相當可愛。寶兒更於家中設置安全活動空間，有BB圍欄和軟墊保護，可以放心讓袁咕碌玩，認真細心！
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