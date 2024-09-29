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趙露思朱古力送飯嚇親人
內地「甜寵女神」趙露思日前在米蘭時裝周接受訪問時，透露最愛食「巧克力配米飯」，看見身邊工作人員露出驚訝神情，她即補充說是「沒減肥的時候」，令網友爆笑。曾被嘲有嬰兒肥又Pizza面的她，為減肥而戒晚餐及甜食，至於早餐、午餐則是多吃蔬菜，結果成功消脂，拍攝內地劇《許我耀眼》時美出新高度。
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