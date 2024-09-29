不捨囝囝出國升學 謝安琪幻想送機眼濕濕

藝人謝安琪和吳家忻（Kayan9896）前晚出席活動，謝安琪穿白色晚裝亮相，胸口位置非常鬆身，有點牙煙，她表示貼了膠紙不怕走光。向來注重皮膚護理的她，對近年流行的家用美容儀甚有研究，並分享朋友的經驗，用後鼻樑變得高挺，問她可有變高鼻？她說：「唔知，不過皮膚係緊緻同提升咗。」

提到兒子張瞻明年考大學，她笑言兒子從小學到中學13年來，第一次很認真地讀書，令她好感動，並鼓勵兒子：「依家醒覺發奮唔緊要，一啲都唔遲。」對於兒子有意到外地升讀大學，她坦言未發生已感不捨，幻想送機一刻會眼濕濕，希望將來陪伴兒子到外國開學做「隱形媽媽」，有需要時就出手幫忙，讓兒子更快適應大學生活。她現時更珍惜親子相處時光，覺得對子女的愛要講出口。

吳家忻嗲男友送禮物 而Kayan早前獲邀出席米蘭和巴黎時裝周睇騷，是第一次踏足歐洲工作，眼界大開。提到早前被網民認錯是鄭融，Kayan反問記者似不似，並指曾與鄭融有一面之緣，可能髮色和高度似，並自嘲與藍精靈撞樣。她透露早前生日與男友、名媛薛芷倫兒子馬桂烽食飯慶祝，收到喜歡的褲做禮物，證明男友對她相當上心，撒嬌表示：「之前提過好鍾意，不過我都有再提多次。」薛芷倫盆骨早前意外受傷，Kayan有送上慰問，知道對方正在康復中，又讚對方好相處。